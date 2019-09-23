Жена Мамаева анонсировала интервью со своим мужем 

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, анонсировала в социальных сетях интервью со своим мужем.
«Интервью с мужем. Скоро», — написала Мамаева в своём Instagram.
17 сентября Павел Мамаев, осуждённый за участие в серии потасовок в центре Москвы вместе с Александром Кокориным, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. 20 сентября «Краснодар», которому принадлежали права на полузащитника, расторг с ним контракт.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не будут предлагать контракт Мамаеву.