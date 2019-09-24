Слова Погребняк о женах обидели россиянок

Жена футболиста Павла Погребняка Мария в своем Instagram высказала мнение, что после замужества девушки перестают следить за собой и только и делают, что упрекают мужей.

В комментариях к записи пользователи соцсети напомнили модели, что не у всех есть деньги как на качественный уход за собой, так и на безбедную жизнь.

«Девушки до брака стараются быть идеальными для своего любимого, это касается как внешнего вида, так и поведения! (…) Но после замужества почему-то многие женщины «переобуваются». Забивают на свой внешний вид, беззаботность исчезает, начинаются одни претензии и упреки, муж всегда что-то должен, улыбка только если заслужил!» — отметила жена футболиста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Она также подчеркнула, что некоторые жены «стараются полностью изменить супруга».

«Т.е в начале отношений их все устраивало, например: его встречи с друзьями, неаккуратность, скупость на комплименты, что и не особо романтичный, а сейчас вдруг «не похож на Хью Гранта — компенсируй бриллиантом»!» — высказалась Мария Погребняк.

В комментариях к записи подписчицы поспорили с Марией Погребняк.

«Маша, ну не у всех среднестатистических женщин России есть возможность родить по 3е детей и Всегда Выглядеть Безукоризненно.. не у всех мужья могут позволить так обеспечить свою жену, чтобы она выглядела, как ты и Всегда была в Идеальной Форме! Да и не все женщины роботы-24 часа в Сутки думать о своём лице, фигуре и т.д. Для этого нужно много времени— как не крути и соответственно финансовых возможностей», — отметила yulechka_zelenskaya.

Она также подчеркнула, что у Марии Погребняк только «средств по уходу за кожей тысяч на 70 рублей» и это «не сметанный уход».

«Я б с ума сошла если бы мне приходилось ежедневно думать о морщинах и похудении, только бы мужик не сбежал», — написала innaterekhina1. «А мужчины до и после брака конечно же одинаковы», — сыронизировала inna467.

«Дети требуют много времени сил и материальных ресурсов, а когда все ограничивается одной мизерной зарплатой, как у большинства в нашей стране, тут и начинаются: сначала просьбы, требования и наконец истерики. Семью то надо содержать, а заработать негде», — напомнила 8love8800love8.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 22 Июл 2019 в 5:58 PDT Однако часть подписчиц согласилась с моделью, призвав женщин не забывать о себе за домашними хлопотами и всегда отлично выглядеть.