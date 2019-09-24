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Глобальная изоляция: сборную России не пустят на ЧМ-2022? 

Газета.Ru 3 часа назад
Сборную России не пустят на ЧМ-2022?
Фото: Газета.Ru
Допинговый скандал, в который ввязалось РУСАДА, может распространиться не только на олимпийскую команду, но и футбольную сборную России. По данным The Telegraph, ей грозит недопуск до чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Сообщение Всемирного антидопингового агентства (WADA), исполком которого заподозрил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в фальсификации данных, предоставленных московской лабораторией еще в январе, спровоцировало очередную волну обвинений в адрес России. Накануне в WADA не исключили вероятности того, что в случае подтверждения подозрений в махинациях с допинг-пробами российских спортсменов, положительные из которых, по предварительным данным, были якобы удалены из базы данных, российская олимпийская команда будет отстранена от летних Игр-2020 в Токио, а на соревнования будут допущены спортсмены, которые получат индивидуальные приглашения. При том выступят они лишь в нейтральном статусе. Теперь же допинговый скандал может распространиться и на футбольную сборную России. По данным The Telegraph,
российская команда может быть не допущена до чемпионата мира, который пройдет с 21 ноября по 8 декабря 2022 года в Катаре.
«Россию ждет полная изоляция от всего спортивного мира после того, как следователи из экспертной группы WADA обнаружили махинации с допинг-пробами со стороны РУСАДА. Россияне обязаны в ближайшие три недели убедить WADA в своей невиновности, иначе их спортивное будущее будет подвергнуто серьезным сомнениям. В случае же, если подозрения WADA подтвердятся, то России будет запрещен доступ не только к Олимпийским играм в Токио, но чемпионату мира в Токио», — утверждают британские журналисты.
Впрочем, сомнения коллег из The Telegraph уже развеяли в Российской футбольном союзе. По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, в адрес ведомства со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) никаких претензий не имеется, и, соответственно, вопроса о недопуске российской сборной до грядущего мундиаля не стоит.
«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — цитирует Мельникова «Чемпионат».
Требование не нагнетать обстановку и говорить о возможном отстранении сборной России до ЧМ-2022 выразили и в Госдуме. Как утверждает депутат Игорь Лебедев, у российской стороны имеются те самые три недели на выяснение всех подробностей скандала, после которых уже можно будет делать какие-либо выводы.
«Может, наше объяснение поможет тому, что решение будет не столь категоричным, и все останется так, как есть сейчас. Я хотел бы напомнить, что РУСАДА восстановлена в правах и мы имеем возможность во всех соревнованиях выступать под российским флагом.
Мы понимаем, что это очередное проявление чистой политики и проявление очередной попытки давления на Россию, чтобы нас заставить принять то или иное политическое решение. Мы живем в таком мире, что нужно привыкать сопротивляться. Давайте дождемся официальных итогов расследования, тогда и будем либо призывать наказать виновных, либо торжествовать, что правда на нашей стороне», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».
В пользу России в данной ситуации говорят сразу несколько факторов. Во-первых, британские СМИ уже не первый раз создают напряженную обстановку не только вокруг российского футбола, но и всего отечественного спорта. Но обвинений и подозрений в отношении футбольной сборной со стороны британцев все-таки гораздо больше. Достаточно вспомнить, какая информационная атака шла на РФС перед чемпионатом мира — 2018. Тогда в Англии активно пропагандировали идею бойкота мундиаля в России и даже переноса соревнований в другую страну. Шли также и подозрения в отношении некоторых игроков российской сборной о возможном нарушении антидопинговых правил, однако ни одно из них не подтвердилось, а ЧМ-2018 и вовсе был впоследствии признан в ФИФА одним из лучших за всю историю.
Во-вторых, утверждения The Telegraph не имеют за собой никаких подтверждений. Даже косвенных. Первым о возможных махинациях с допинг-пробами со стороны России сообщил известный журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, знаменитый в том числе и по документальному фильму о допинге в российском спорте.
Только после его заявления уже выступили британские СМИ, лишь повторив информацию Зеппельта, не внеся никаких подробностей.
Наконец, в-третьих, в WADA не вынесли ни одного утверждения о том, что Россия может остаться без Олимпиады и чемпионата мира. Понимания всей ситуации нет даже у них, что уж говорить о западных журналистах, которые преимущественно выдают свои предположения за реальную ситуацию.
«Мы пока не знаем, имела ли место подделка или манипуляция данными, или что вообще это могло быть», — подчеркнул президент WADA Крейг Риди.
В связи с этим, делать выводы о судьбе как российского футбола, так и всего отечественного спорта на данный момент преждевременно. Можно говорить о том, что ему грозит и какие риски стоят перед РУСАДА и Министерством спорта, но их осознают и в самих организациях. По словам министра спорта России Павла Колобкова, экспертной группе WADA была передана вся база данных московской лаборатории, однако сведения, которые вызвали у международного ведомства подозрения, оказались совершенно иными. Как это вышло — совсем другой вопрос, не исключено, что данная информация была получена от третьей стороны. Именно это на данный момент и предстоит выяснить WADA с РУСАДА, иначе последствия для российского спорта действительно могут печальными.
«В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году. Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем», — заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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Футбол , Статьи , Игорь Лебедев , Станислав Поздняков , Крейг Риди , Минспорта , УЕФА , РФС , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , Daily Telegraph
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