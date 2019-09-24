«Это неприлично»: суд отложил выход друга Кокорина на свободу

Рассмотрение ходатайства по условно-досрочному освобождению Александра Протасовицкого, который проходил по одному делу с футболистами Александром Кокориным Павлом Мамаевым , перенесли во второй раз. Заседание состоится 1 октября.

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября. Согласно словам адвоката Протасовицкого Татьяны Прилипко, причиной очередной причиной переноса заседания является неявка адвоката, который и подал ходатайство. Примечательно, что в первый раз, 10 сентября, рассмотрения дела было перенесено из-за того, что пострадавшие не были вовремя уведомлены о заседании.

«Думаю, что Протасовицкому придумали эти взыскания из-за его принципиальности.

Давление на него оказывалось с самого начала предварительного следствия. На первом допросе следователь ему предложил либо дать показания на Мамаева и Кокориных о том, что был предварительный сговор, и уйти домой, либо сесть вместе с ними.

Он, как порядочный человек, сказал, что, конечно, я сяду вместе с ними, потому что ложные показания давать я не буду. Полагаю, что ноги растут оттуда», — приводит слова адвоката Александра SmNews.

Прилипко также выразила негодование решением суда, назвав его неприличным.

«Я прекрасно понимаю, что 1 октября рассмотрят ходатайство, колония представила дополнительную характеристику весьма положительную. Более того, мне было сказано, что колония за освобождение… Первого октября будет рассмотрено, плюс 10 дней на вступление в законную силу, а 8 ноября заканчивается срок заключения. Настолько неприлично… Сказать, что я возмущена, значит ничего не сказать», — цитирует адвоката заключенного РИА «Новости».

Судебное заседание проходит в выездном порядке в помещении исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. Примечательно, что в колонии он должен пребывать по решению суда до 13 ноября 2019 года.

Детский футбольный тренер Протасовицкий вместе с Мамаевым, Кокориным и его младшим братом Кириллом были приговорены к лишению свободы после того, как устроили в центре Москвы две драки 8 октября 2018 года. В уголовном деле идет речь о следующих эпизодах — стычке с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком и конфликте в кафе с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным. Именно в ходе этой перепалки Кокорин-старший ударил Пака стулом.

8 мая 2019 года Пресненский суд города Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, а Протасовицкий и Мамаев получили на месяц меньше. Стоит отметить, что прошение об условно-досрочном освобождении вся компания подала в одно и тоже время — в начале августа. Однако 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об УДО для Кокориных и Мамаева, и 17 числа они уже покинули колонию, а вот заседание по делу Протасовицкого провести никак не могут.

Александр Протасовицкий сразу выделялся из компании, которая оказалась в СИЗО. Детский тренер, который являлся другом игроков, оставался будто в тени именитых футболистов, да и Кирилла тоже.

О нем постоянно будто забывали, концентрируя внимание только на Кокориных и Мамаеве. Даже отправили его в другую колонию — в Брянской области, в то время как неразлучная троица свое наказание отбыла в исправительном учреждении под Белгородом.

С условно-досрочным освобождением у Протасовицкого тоже возникли сложности. Прошение на УДО он подал в одно время с футболистами — в начале августа. И если с решением по Александру, Кириллу и Павлу все было кристально ясно, то вот заседание, на котором решилась бы судьба детского тренера, было перенесено на 24 сентября.

По информации, которую сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников , Прилипко обратилась к нему. Она проинформировала, что из СИЗО «Бутырка» в колонию была направлена информация о взысканиях в адрес ее подзащитного. При этом, по ее словам, ничего об этом ранее известно не было.

«Более того, согласно документам, один из актов о наложении взыскания с отказом Протасовицкого от подписи датирован 11 июля, то есть следующим днем после того, как он покинул изолятор. Все три взыскания, о которых идет речь, связаны с тем, что Александр якобы «расправил свое спальное место после подъема», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что на заседание 24 сентября должны были прибыть Кокорин и Мамаев, чтобы поддержать своего друга.

Однако, по информации ТАСС, футболисты в колонии так и не появились. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления ФСИН.