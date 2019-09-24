Футбольный движ продолжается: ЛЧ едет в Россию 

Финал Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», передает ТАСС.
Такое решение принял во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Любляне.
Генеральный директор стадиона Владимир Литвинов рассказал журналистам, что к мероприятию на «Газпром Арене» придется провести «незначительные доработки».
Соперником «Газпром Арены» был домашний стадион «Баварии» в Мюнхене. Согласно решению исполкома УЕФА, он примет финал Лиги Чемпионов в сезоне 2021/2022.