Тренер «Монако» оценил ценность Головина

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим признался полузащитнику сборной России Александру Головину в его ценности. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.
Наставник отметил, что игра россиянина была чересчур полезной и грамотной.
"У нас в команде есть большое количество сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. "Монако" считает их очень ценными и полезными. Я как главный тренер очень рассчитываю на них в предстоящих матчах", — сказал Жардим.
Ранее сообщалось, что первый тренер Головина Александр Плясунов оценил игру своего бывшего подопечного в матче седьмого тура чемпионата Франции.