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Надоело проигрывать: как Головин поразил Францию 

Газета.Ru 52 минуты назад
Spasiba Golovin: как россиянин поразил Францию
Фото: globallookpress.com
Александр Головин принес «Монако» первую победу в сезоне, оформив дубль и отдав голевую передачу в принципиальном дерби с «Ниццей» — одним из лидеров чемпионата Франции. После встречи главный тренер монегасков Леонарду Жардим заявил о важности россиянина для команды, а престижное издание L'Equipe поместило его фото на обложку, назвав выпуск «Spasiba, Golovin». При этом положение «Монако» все еще остается тяжелым, и по окончании всех матчей тура он может отправиться в зону вылета.
Свершилось: Александр Головин зажег в «Монако» так, как этого ждали с лета 2018 года, когда после домашнего чемпионата мира полузащитник перебрался в чемпионат Франции, отказав «Челси».
Россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу, поучаствовав во всех трех голах своей команды в матче с «Ниццей» — принципиальным соперником по дерби Лазурного берега, который к тому же является сейчас одним из лидеров Лиги 1.
«Монако» до этой встречи имел в своем активе всего три очка после шести матчей в чемпионате Франции и располагался на 19-м месте из 20-ти.
Кроме того, в этом сезоне подопечные Леонарду Жардима еще ни разу не побеждали, трижды уступив сопернику и трижды сыграв вничью.
Неудивительно, что явным фаворитом дерби считалась «Ницца», но ожидаемому развитию событий помешал Головин, который буквально в одиночку затащил матч для «Монако».
Россиянин красиво открыл счет: ворвался в чужую штрафную, на обманном движении ушел от защитника и с разворота пробил точно в ближнюю «девятку», не оставив никаких шансов вратарю.
Затем «Монако» позволил «Ницце» восстановить статус-кво — отличился Патрик Бюрнер, — но и это не смутило Головина, который вскоре вновь влетел в штрафную, подстроился под резкую передачу партнера и издевательски перекинул вратаря.
Не успел соперник прийти в себя, как Александр выдал пас-конфетку на Виссама Бен-Йеддера, который с нескольких метров увеличил разрыв в счете до комфортного 3:1.
Благодаря этой победе «Монако» набрал в чемпионате шесть очков и поднялся на 17-е место, выбравшись из зоны вылета. Хотя «Сент-Этьен» и «Метц» еще не провели своего матчи этого тура и могут отправить монегасков вниз по таблице, однако первая победа в любом случае важна с точки зрения заработанных баллов и улучшения атмосферы в команде.
Особенно большое влияние эти 3:1 могут оказать на психологическое состояние «Монако». В этом сезоне подопечные Жардима уже трижды вели в счете, а затем упускали победу. Когда «Ницца» сравняла счет, казалось, что все закончится очередным разочарованием. Однако Головин на этот раз взял игру в свои руки и не позволил команде привычно упасть духом.
Он стал первым россиянином за 25 лет, которому удалось сделать дубль в чемпионате Франции.
В последний раз такое достижение покорялось Александру Мостовому в 1994 году, когда он защищал цвета «Страсбурга».
После встречи трибуны скандировали имя Головина, а официальный твиттер Лиги 1 обыгрывал его фамилию, меняя первый слог на Goal («гол»).
Поздравляли полузащитника и официальные лица: владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев и вице-президент клуба Олег Петров встретили игрока в подтрибунном помещении и заключили в крепкие объятья со словами «Молодец».
«Думаю, этот матч можно назвать лучшим в сезоне. Я счастлив, что нам удалось одержать победу, и считаю, что мы заслуживали такого результата еще в нескольких предыдущих встречах, — заявил Головин после игры. — Надеюсь, что после такого матча у всех в головах что-то перевернется, и мы станем более уверенными на поле. Нам нужно всегда действовать так, как сегодня. Такая игра должна стать лицом «Монако».
Это обращение очень смахивает на слова капитана команды. Похоже, что Александр уже сам не прочь принять на себя роль лидера коллектива — и не только на поле.
Это впечатление подтвердил после встречи и агент игрока Олег Артемов.
«Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче. Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объеме работы, который он проделал. Именно Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повел партнеров за собой. Думаю, можно говорить, что его адаптация в новом чемпионате и новой стране завершена на сто процентов», — приводит слова Артемова «Чемпионат.com».
Также агент заявил, что матч с «Ниццей» является лучшим за все время Головина во Франции и может стать «переломным моментом» в сезоне.
Главный тренер «Монако» Жардим отметил, что клуб очень дорожит Александром — так же, как и другими топовыми игроками полузащиты, вроде Сеска Фабрегаса.
«Головин перешел к нам из чемпионата, который весьма отличается от Лиги 1. При этом он продолжает постоянно прогрессировать в игре, что очень важно для команды», — отметил специалист.
Обычно сдержанные французские СМИ также остались в восторге от игры российского хавбека. Авторитетное издание L'Equipe даже поместило фото Александра на обложку, назвав выпуск «Spasiba, Golovin!»
L'Equipe
А статья по поводу матча в L'Equipe вышла с заголовком «Танцы с Царем» — технику Головина там назвали просто королевской.
Теперь главное — не потерять голову от успеха и суметь удержать этот уровень игры в дальнейшем. Следующий матч «Монако» проведет на своем поле 28 сентября против «Бреста», который располагается на 15-м месте в таблице.
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Футбол , Статьи , Александр Мостовой , Александр Головин , Олег Петров , Дмитрий Рыболовлев , Чемпионат.com
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