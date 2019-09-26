«Енисей» оставил фаната без ночи любви

«Парень, мы старались»: футболисты оставили фаната без ночи любви

Представители футбольного клуба «Енисей» в Twitter извинились за проигрыш перед фанатом, который в результате неудачной игры красноярской команды с питерским «Зенитом» остался без ночи любви.

Менеджеры команды выложили скриншот обсуждения фанатов предстоящей игры с «Зенитом», в котором, по всей видимости, поклонники футбола поспорили, может ли «Енисей» выиграть у бело-голубых. Пользователь Константин Ефрамеев допускал возможность триумфа красноярцев.

«Если енисей будет играть командой и в свой футбол, то зениту будет нелегко», — написал мужчина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Оппонентом в споре выступила Наталья Трафимова, которая шансов на победу у сибирской команды не видела вообще.

«Если Енисей выиграет, я пересплю с Вами», — заявила девушка.

Роберт Мак. 25 сентября «Енисей» на домашнем поле уступил в 1/16 Кубка России «Зениту» со счётом 1:2, вылетев из турнира. В первом тайме надежду красноярцам дал Константин Савичев , распечатав ворота петербуржцев на 14-й минуте. Во втором отрезке матча больше везло бело-голубым: забитыми мячами отметились Алексей Сутормин

Игроки «Енисея» извинились перед поклонниками за проигрыш. В Twitter отдельного внимания был удостоен Константин Ефрамеев, который остался без свидания с девушкой.