Ибрагимович забил с отрицательного угла

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TNT Sports LA (@tntsportsla) 24 Сен 2019 в 7:27 PDT Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды. Видео появилось в Instagram TNT Sports La.

Форвард, находясь за пределами поля, закрутил мяч таким образом, что тот оказался в воротах. 37-летний футболист эмоционально отреагировал на попадание и спросил оператора, удалось ли ему заснять этот момент.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. Команда, имея в активе 48 очков, занимает четвертое место в Западной конференции Главной лиги футбола (MLS). Форвард в текущем сезоне принял участие в 26 матчах MLS, отметившись 27 забитыми мячами. Швед занимает второе место в списке бомбардиров, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (29).