«Енисей» проиграл «Зениту» и лишил фаната секса

Красноярский «Енисей» уступил петербургскому «Зениту» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России и извинился перед фанатом, который получил бы секс с девушкой в случае положительного исхода игры. Соответствующая запись появилась в клубном Twitter.

«Парень, мы старались…» — написали представители пресс-службы клуба, сопроводив твит скриншотом переписки поклонника с девушкой в одной из социальных сетей, в ходе которой та пообещала ему переспать с ним в случае победы «Енисея» над «Зенитом».

В начале сентября появилась информация, что один из болельщиков «Енисея» объявил голодовку из-за неудачного выступления команды в Футбольной национальной лиге. После 14 туров красноярцы с восемью очками занимают последнее, 20-е, место в таблице.