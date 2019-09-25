Медведев рассказал о причинах победы заявки Петербурга

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев объяснил причины победы заявки стадиона "Газпром Арена" на проведение финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель сине-бело-голубых назвал опыт главным фактором, сыгравшим роль в принятии решения чиновниками из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Опыт проведения Кубка конфедераций, чемпионата мира по футболу, доверие нам провести четыре игры Евро-2020 — все это главные причины, которые сыграли нам в плюс. Инфраструктура, помимо самого стадиона, — аэропорт, гостиницы — все это находится в самом современном состоянии и позволяет нам быть готовыми к проведению такого события", — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев высказался об участии петербургского клуба в домашнем финале Лиги чемпионов 2021 года.