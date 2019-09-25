«Крылья Советов» вылетели из Кубка России

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
8 0
Уотфорд Уотфорд
Бёрнли
Бёрнли
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
2 0
Унион Унион
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Аугсбург Аугсбург
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
0 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 0
Осасуна Осасуна
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Байер Байер
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Шальке-04 Шальке-04
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» и вылетели из Кубка России 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
«Крылья Советов» вылетели из Кубка России
Фото: РИА Новости
В матче 1/16 финала Кубка России «Торпедо» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Торпедо имени Э. А. Стрельцова» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 37-й минуте счёт в матче открыл защитник «Торпедо» Максим Шоркин. В компенсированное время первого тайма нападающий Иван Сергеев упрочил преимущество московской команды в счёте. Таким образом, «Торпедо» вышло в следующую стадию Кубка России, а «Крылья Советов» завершили выступление в турнире.
В других матчах 1/16 финала Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Черноморец» со счётом 2:0, а тульский «Арсенал» оказался сильнее воронежского «Факела» (2:1). Напомним, действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Мамаев — жене: у меня много кто за тобой следил. Я знаю что-то про тебя Мамаев — жене: у меня много кто за тобой следил. Я знаю что-то про тебя «Енисей» — «Зенит»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» — «Зенит»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России Первый тренер Головина — об обложке L’Equipe: горжусь. Где Монако, а где Калтан Первый тренер Головина — об обложке L’Equipe: горжусь. Где Монако, а где Калтан
Футбол , Иван Сергеев , Максим Шоркин , Локомотив , Крылья Советов , Торпедо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Монако» оценил ценность Головина
Тренер «Монако» оценил ценность Головина
Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча
Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча
«Хуже, чем при Моуринью»: «МЮ» опять проваливает сезон
«Хуже, чем при Моуринью»: «МЮ» опять проваливает сезон
«Енисей» проиграл «Зениту» и лишил фаната секса
«Енисей» проиграл «Зениту» и лишил фаната секса
ЦСКА впервые за 4 года вышел в 1/8 финала Кубка России
ЦСКА впервые за 4 года вышел в 1/8 финала Кубка России1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение