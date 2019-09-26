Адвокат Кокорина умер на подмосковной даче

Скончался адвокат Кокорина

Юрист Андрей Ромашов , представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина в деле о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался, сообщают Вести.ru. Адвокат умер у себя на даче в Подмосковье.

Автор сообщения сослался на пост в Facebook адвоката Татьяны Прилипко, которая в скандальном процессе защищала другого обвиняемого — Александра Протасовицкого.

«Ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни … мой давний друг…», — написала Прилипко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По её словам, трагедию ничего не предвещало. Ромашов уехал на дачу, а утром был найден мёртвым. Прилипко отметила, что была знакома с юристом 37 лет.

«Не представляете, друзья, какая это беда-бедища…, сколько людей, кроме его близких, осиротели…Поверить в его уход невозможно», — резюмировала она.

Андрей Ромашов представлял в суде интересы Александра Кокорина, футболиста осенью прошлого года обвиненного в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате спортсмена приговорили к полутора годам заключения в колонии. В сентябре Кокорин вышел на свободу по УДО. Ещё один участник скандала детский футбольный тренер Александр Протасовицкий продолжает отбывать наказание.