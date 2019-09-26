Матч-центр
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Игры
20 сентября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Уфа
1
—
0
Спартак М
20 сентября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
1
—
3
Борнмут
20 сентября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Осасуна
0
—
0
Бетис
20 сентября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Шальке-04
2
—
1
Майнц
21 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ахмат
1
—
1
Крылья Советов
Зенит
5
—
0
Рубин
Тамбов
2
—
1
Ростов
21 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
2
—
1
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
0
—
2
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
8
—
0
Уотфорд
21 сентября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Вильярреал
2
—
0
Вальядолид
Леванте
0
—
0
Эйбар
Атлетико М
0
—
0
Сельта
21 сентября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Герта
2
—
1
Падерборн 07
Фрайбург
1
—
1
Аугсбург
Бавария
4
—
0
Кёльн
22 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Оренбург
2
—
3
Локомотив М
Динамо М
2
—
3
Сочи
Арсенал
1
—
1
Урал
22 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
2
—
0
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
—
1
Вулверхэмптон
Арсенал
3
—
2
Астон Вилла
22 сентября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Хетафе
4
—
2
Мальорка
Эспаньол
1
—
3
Реал Сосьедад
Валенсия
1
—
1
Леганес
22 сентября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Боруссия М
2
—
1
Фортуна
Айнтрахт Ф
2
—
2
Боруссия Д
23 сентября