Черчесов назвал лучших российских вратарей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Рената Дасаева и Игоря Акинфеева в качестве лучших российских вратарей.
«Когда я ещё жил в Северной Осетии, всё время говорили: «Дасаев, Дасаев», — потом рядом с ним оказался в «Спартаке», мы вместе играли и росли. В моём понимании — он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы», — цитирует ТАСС главного тренера сборной России, во время карьеры игрока выступавшего на позиции голкипера.
Станислав Черчесов и Ринат Дасаев вместе выступали за московский «Спартак» с 1984 по 1987 год.
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