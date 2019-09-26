Футболисты устроили пьянку и попали в ДТП

Игроки «Дерби» устроили пьянку и попали в ДТП. У капитана серьёзная травма

Футболисты «Дерби Каунти» стали участниками дорожно-транспортного происшествия, сообщает Sky Sports. На днях команда проводила собрание в формате обеда, в ходе которого капитан Ричард Кио и два его одноклубника выпили алкоголя. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого Ричард получил серьёзную травму колена, а его партнёры были арестованы. Из-за полученного повреждения Кио не поможет команде в оставшейся части нынешнего сезона. «Дерби» выступил с заявлением, в котором пообещал провести расследование, но при этом выразил намерение помочь футболистам вернуться в строй.