Жена Мамаева отреагировала на его переход в «Ростов»

Жена Мамаева отреагировала на переход футболиста в «Ростов»

Супруга игрока опубликовала в Instagram фото с презентации хавбека в качестве футболиста команды из Ростова-на-Дону с подписью в виде помигивающего смайла.

Соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мамаев будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.