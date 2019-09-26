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Месси не выбирали? Новый скандал в ФИФА 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Месси не выбирали? Новый скандал в ФИФА
Фото: Reuters
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Однако некоторые участники голосования заявили, что федерация подтасовала результаты, аргументировав это тем, что они выбирали других кандидатов.
23 сентября в Милане состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Участие в голосовании приняли капитаны национальных сборных, входящих в эгиду ФИФА, их главные тренеры, а также журналисты различных изданий, которые отдали по три голоса каждому из своих кандидатов: пять очков присуждается тому, кто, по мнению выбирающего, должен занять первое место, три — второму, один балл идет третьему кандидату.
В итоге приз игрока года достался нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, набравшему 46 очков.
Из результатов голосования видно, что большинство выбравших аргентинца составляли именно футболисты и тренеры, журналисты же преимущественно посчитали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка заслуживающим награды.
Результаты голосования в итоге вызвали немалое количество споров. Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года. В прошлом сезоне нидерландский защитник выиграл вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а также помог своей национальной сборной дойти до финала Лиги наций. Месси в свою очередь в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании, а по итогам первенства оказался лучшим бомбардиром, забив 36 мячей в 34 матчах.
Изначально дело ограничивалось обычными негативными отзывами в адрес ФИФА. Например, бывший защитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон, дважды становившийся чемпионом Англии вместе с «канонирами», обвинил Международную федерацию футбола в притеснении Английской премьер-лиги.
«Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал это. Он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть — Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования — посмешище. Полный цирк. Ван Дейк должен был выиграть приз.
Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? Их не интересует наша лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Примеры, там никогда нет игроков из АПЛ», — приводит слова Мерсона Metro.
Однако позднее в адрес ФИФА помимо критических комментариев последовали и обвинения в подтасовке голосов. Так, капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что на самом деле не выбирал Лионеля Месси как лучшего игрока года.
«Я не голосовал за Месси в премии The Best», — приводит слова Барреры El Chiringuito.
В ФИФА при этом в ответ на высказывание футболиста заявили, что на самом деле он все-таки отдал голос в пользу Месси, а также отдал три и один балл в пользу Садио Мане и Криштиану Роналду соответственно.
Похожее заявление сделал и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич. По его словам, он якобы голосовал за еще одного игрока «Ливерпуля» — Мохамеда Салаха. Однако в листе, который публиковала ФИФА, указано, что специалист отдал свой голос Месси.
В федерации же обвинения в свой адрес опровергли, подчеркнув, что все документы были подписаны и подтверждены официально.
«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит заявление ФИФА ТАСС.
Лионель Месси провел в этом сезоне только два матча в чемпионате Испании, отметившись одной голевой передачей в матче 6-го тура первенства против «Вильярреала». До 5-го тура Примеры аргентинец находился в лазарете из-за растяжении икроножной мышцы.
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Комментарии1
Футбол , Статьи , Пол Мерсон , Мохамед Салах , Садио Мане , Лионель Месси , Ван Дейк , Криштиану Роналду , Хуан Баррера , ИТАР-ТАСС
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