Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву на работу

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Гаттузо является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне был известен по выступлениям за "Милан", с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА в 2003 и 2007 году.
Итальянец начал свою тренерскую карьеру в Сьоне. На протяжении последних двух сезонов Дженнаро возглавлял "россонери".
Ранее сообщалось, что футболист столичного ЦСКА Константин Кучаев высказался против внедрения VAR.