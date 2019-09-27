Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву на работу

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Гаттузо является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне был известен по выступлениям за "Милан", с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА в 2003 и 2007 году.

Итальянец начал свою тренерскую карьеру в Сьоне. На протяжении последних двух сезонов Дженнаро возглавлял "россонери".