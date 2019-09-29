Фанаты «Ростова» отреагировали на переход Мамаева в клуб

Жена экс-полузащитника сборной России по футболу Павла Мамаева показала реакцию болельщиков "Ростова" на сообщение о переходе ее супруга в клуб.
О том, что 31-летний хавбек стал игроком клуба Ростова-на-Дону, стало известно сегодня, 28 сентября, во время матча московского "Динамо" с "Ростовом" в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт Мамаева рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В донском клубе Павел будет выступать под десятым номером.
Ранее Алана анонсировала выход интервью с супругом.