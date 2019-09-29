Фанаты «Ростова» отреагировали на переход Мамаева в клуб

Жена Мамаева показала реакцию фанатов «Ростова» на переход игрока в клуб

Жена экс-полузащитника сборной России по футболу Павла Мамаева показала реакцию болельщиков "Ростова" на сообщение о переходе ее супруга в клуб.

Контракт Мамаева рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В донском клубе Павел будет выступать под десятым номером.

Ранее Алана анонсировала выход интервью с супругом.