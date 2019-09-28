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«Это несправедливо»: ФИФА оправдалась за Месси 

Газета.Ru 3 часа назад
«Это несправедливо»: ФИФА оправдалась за Месси
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола выступила с заявлением относительно обвинений в фальсификации выборов обладателя премии The Best. По данным ФИФА, подозрения в том, что голоса некоторых участников голосования были подтасованы, необоснованны.
23 сентября в Милане Международная федерация футбола (ФИФА) вручила награды лучшим игрокам года, а также составила символическую футбольную сборную. По итогам голосования, участие в котором принимали капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты различных изданий, приз лучшему футболисту достался нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который набрал 46 баллов. На втором месте защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а тройку лидеров замкнул форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Результаты голосования вызвали массовые споры относительно их справедливости. Большинство экспертов высказало мнение, что награду заслужил именно ван Дейк, выигравший с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Месси же вместе с «Барселоной» стал чемпионом Испании, забив в 34 матчах национального первенства 36 мячей, что стало лучшим показателем Примеры.
Помимо негативных комментариев в адрес ФИФА о несправедливости итогов голосования последовали также обвинения в подтасовке голосов.
Первым выступил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, заявивший, что он на самом деле не голосовал за Месси, хотя в итоговом отчете, который представила федерация, указано, что тот поставил аргентинца на первое место, а Садио Мане и Криштиану Роналду — на вторую и третью строчку соответственно. Поддержал Барреру и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич.
В своем заявлении специалист указал, что голосовал за Мохамеда Салаха. Однако в ответ на его обвинения ФИФА подчеркнула свою правоту.
Федерация опубликовала документы, где стоит подпись Лугарошича и указано, что тренер голосовал именно за нападающего «Барселоны».
«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на нашем официально сайте, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит заявление ФИФА ТАСС.
Учитывая обвинения в махинациях, Международная федерация футбола была вынуждена выступить с официальным заявлением. В своем сообщении ведомство подчеркнуло, что любые сомнения в достоверности итоговых данных не имеют за собой никакого основания, а утверждения о подтасовке голосов вводят болельщиков и СМИ в заблуждение. По данным ФИФА, процедура голосования в каждой номинации находится под контролем независимых наблюдателей, а именно — одной из швейцарских компаний. В федерации утверждают, что вероятность проведения махинаций в данном случае исключена.
«ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best. Эти сообщения несправедливы и вводят в заблуждение.
Мы следуем правилам распределения и соответствующим стандартным процедурам контроля. В соответствии с этими процедурами ФИФА попросила все ассоциации-члены представить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде. Письменные документы также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциации, а также лицами, уполномоченными голосовать. Поэтому для того, чтобы голос оказался действительным, он должно содержать соответствующие подписи и печать ассоциации-члена», — говорится в сообщении.
Также в ФИФА выразили готовность опубликовать в открытом доступе все документы, подтверждающие, что все голоса, отданные участниками процедуры, подтверждены, а их подлинность «не вызывает никаких сомнений». При этом федерации отметили, что в случае выявления каких-либо недочетов будет проведена следственная проверка.
«Если был какой-либо случай неправомерного поведения, и даже если это не повлияло на результат голосования, ФИФА проведет расследование и при необходимости применит санкции», — заявили в федерации.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Мохамед Салах , Садио Мане , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Хуан Баррера , ИТАР-ТАСС
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