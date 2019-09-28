«Это несправедливо»: ФИФА оправдалась за Месси

Международная федерация футбола выступила с заявлением относительно обвинений в фальсификации выборов обладателя премии The Best. По данным ФИФА, подозрения в том, что голоса некоторых участников голосования были подтасованы, необоснованны.

Результаты голосования вызвали массовые споры относительно их справедливости. Большинство экспертов высказало мнение, что награду заслужил именно ван Дейк, выигравший с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Месси же вместе с «Барселоной» стал чемпионом Испании, забив в 34 матчах национального первенства 36 мячей, что стало лучшим показателем Примеры.

Помимо негативных комментариев в адрес ФИФА о несправедливости итогов голосования последовали также обвинения в подтасовке голосов.

Первым выступил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера , заявивший, что он на самом деле не голосовал за Месси, хотя в итоговом отчете, который представила федерация, указано, что тот поставил аргентинца на первое место, а Садио Мане и Криштиану Роналду — на вторую и третью строчку соответственно. Поддержал Барреру и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич.

В своем заявлении специалист указал, что голосовал за Мохамеда Салаха . Однако в ответ на его обвинения ФИФА подчеркнула свою правоту.

Федерация опубликовала документы, где стоит подпись Лугарошича и указано, что тренер голосовал именно за нападающего «Барселоны».

«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на нашем официально сайте, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит заявление ФИФА ТАСС.

Учитывая обвинения в махинациях, Международная федерация футбола была вынуждена выступить с официальным заявлением. В своем сообщении ведомство подчеркнуло, что любые сомнения в достоверности итоговых данных не имеют за собой никакого основания, а утверждения о подтасовке голосов вводят болельщиков и СМИ в заблуждение. По данным ФИФА, процедура голосования в каждой номинации находится под контролем независимых наблюдателей, а именно — одной из швейцарских компаний. В федерации утверждают, что вероятность проведения махинаций в данном случае исключена.

«ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best. Эти сообщения несправедливы и вводят в заблуждение.

Мы следуем правилам распределения и соответствующим стандартным процедурам контроля. В соответствии с этими процедурами ФИФА попросила все ассоциации-члены представить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде. Письменные документы также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциации, а также лицами, уполномоченными голосовать. Поэтому для того, чтобы голос оказался действительным, он должно содержать соответствующие подписи и печать ассоциации-члена», — говорится в сообщении.

Также в ФИФА выразили готовность опубликовать в открытом доступе все документы, подтверждающие, что все голоса, отданные участниками процедуры, подтверждены, а их подлинность «не вызывает никаких сомнений». При этом федерации отметили, что в случае выявления каких-либо недочетов будет проведена следственная проверка.