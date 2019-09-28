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Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги за выход игрока, не имевшего права играть 

Sports.ru + ещё 12 3 часа назад
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
Фото: Reuters
«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги за то, что в матче 3-го раунда с «МК Донс» (2:0) на поле вышел игрок, не имевший права участвовать в турнире, сообщает The Athletic.
В отношении этого случая уже начато расследование. Имя игрока не сообщается. В случае, если клуб признают виновным в нарушении правил, наказанием может стать штраф или исключение из турнира.
«Клуб знает о потенциальной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы общаемся с органами власти, чтобы прояснить факты по этому вопросу, и не будем делать дальнейших комментариев, пока процесс не будет завершен», — сообщил один из представителей «Ливерпуля».
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