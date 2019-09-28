Карпин пообещал реанимировать Мамаева

Главный тренер «Ростова» пообещал реанимировать Мамаева

«Если бы мы не были уверены в Мамаеве на сто процентов, не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной. Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его. Думаю, настрой Павла никуда не уйдёт в течение сезона. Этот год многому его научил», — заявил специалист.

Также Карпин отреагировал на слова о том, что «Ростов» является «командой сбитых летчиков».

«Можно ли нас так называть после подписания Мамаева? Называйте как угодно, лишь бы выигрывали», — заключил тренер.