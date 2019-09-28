«Локомотив» победил «Зенит»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
0 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
8 0
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
2 0
Унион Унион
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
0 2
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
3 3
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
3 2
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
1 1
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
5 1
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла
Астон Вилла
2 2
Бёрнли Бёрнли
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Уотфорд Уотфорд
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Реал Мадрид Реал Мадрид
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Боруссия М Боруссия М
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Байер Байер
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
14:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
16:30
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
17:00
Эвертон Эвертон
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
17:00
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
19:30
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм

Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Зенитом» в игре чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
«Локомотив» победил «Зенит»
Фото: ТАСС
Футболисты московского "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене" в присутствии 21 598 зрителей.
Гол на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк. На 40-й минуте главный арбитр Михаил Вилков отменил гол нападающего "Локомотива" Федора Смолова после просмотра видеоповтора. В добавленное к матчу время судья также при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол игрока "Зенита" Роберта Мака. Перед матчем голкиперу железнодорожников Маринато Гилерме вручили памятную награду за 300 проведенных за клуб матчей.
Московский клуб одержал третью победу подряд в чемпионате, петербуржцы прервали серию из трех побед в РПЛ. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 11 матчей. "Зенит" идет третьим, имея в активе 23 очка после 11 встреч, уступая "Локомотиву" по результату личной встречи. Лидирует "Ростов", опережающий железнодорожников по результату личной встречи.
В следующем туре 6 октября "Локомотив" на домашнем поле примет тульский "Арсенал", а 1 октября дома сыграет с испанским "Атлетико" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. "Зенит" днем позднее во втором туре группового раунда Лиги чемпионов встретится дома с португальской "Бенфикой", а в 12-м туре РПЛ на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 6 октября.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Павел Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов" Павел Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов" СМИ: Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке СМИ: Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у "Торпедо" ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у "Торпедо"
Комментарии
Футбол , Михаил Вилков , Гжегож Крыховяк , Федор Смолов , Зенит , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»
«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»
Жена Мамаева отреагировала на его переход в «Ростов»
Жена Мамаева отреагировала на его переход в «Ростов»
СКА одержал домашнюю победу над «Динамо»
СКА одержал домашнюю победу над «Динамо»
«Челси» победил «Брайтон»
«Челси» победил «Брайтон»
​«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в меньшинстве
​«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в меньшинстве
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение