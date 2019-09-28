«Локомотив» победил «Зенит»

Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Зенитом» в игре чемпионата России по футболу

Футболисты московского "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене" в присутствии 21 598 зрителей.

Гол на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк . На 40-й минуте главный арбитр Михаил Вилков отменил гол нападающего "Локомотива" Федора Смолова после просмотра видеоповтора. В добавленное к матчу время судья также при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол игрока "Зенита" Роберта Мака. Перед матчем голкиперу железнодорожников Маринато Гилерме вручили памятную награду за 300 проведенных за клуб матчей.

Московский клуб одержал третью победу подряд в чемпионате, петербуржцы прервали серию из трех побед в РПЛ. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 11 матчей. "Зенит" идет третьим, имея в активе 23 очка после 11 встреч, уступая "Локомотиву" по результату личной встречи. Лидирует "Ростов", опережающий железнодорожников по результату личной встречи.

В следующем туре 6 октября "Локомотив" на домашнем поле примет тульский "Арсенал", а 1 октября дома сыграет с испанским "Атлетико" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. "Зенит" днем позднее во втором туре группового раунда Лиги чемпионов встретится дома с португальской "Бенфикой", а в 12-м туре РПЛ на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 6 октября.