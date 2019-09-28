Мамаев заключил контракт с российским клубом

Полузащитник Павел Мамаев будет играть за футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт ростовчан. Желто-синие подписали контракт с 31-летним полузащитником, недавно освободившимся из белгородской колонии по УДО.

«Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером…Мы желаем Павлу успешного выступления в желто-синей футболке!», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Мамаев успешно прошёл медицинское обследование в «Ростове». Для него составлен план индивидуальных тренировок.

Последние четыре сезона Павел Мамаев провёл в «Краснодаре», где забил 35 мячей в 146 матчах. В мае 2019 года он был осужден за драки в центре Москвы. Пресненский суд столицы приговорил футболиста к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Он вышел из колонии досрочно, благодаря примерному поведению. Футболист не имел игровой практики около года. «Краснодар» расторг с ним контракт 20 сентября.