«И правильно сделал»: Кононов сбежал из «Спартака»

Московский «Спартак» отправил в отставку главного тренера Олега Кононова из-за неудовлетворительных результатов команды. Специалист сам подал заявление об уходе после того, как красно-белые проиграли в 11-м туре чемпионата России на своем поле «Оренбургу» со счетом 1:2.

Московский «Спартак» принял заявление об отставке своего главного тренера Олега Кононова, которое тот подал после домашнего матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Столичный клуб проиграл со счетом 1:2, и это поражение стало четвертым подряд в чемпионате страны.

К следующему матчу московский клуб будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов . Таким образом, Кононов проработал в команде меньше года.

Напомним, в конце 2018-го он сменил на этом посту испанца Рауля Рианчо, который являлся исполняющим обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры . При этом оба предшественника Кононова также были уволены из-за неудовлетворительных результатов команды. Исправить ситуацию не сумел и российский наставник.

Стоит отметить, что в последних играх «Спартак» смог обыграть только «КамАЗ» из Набережных Челнов в 1/16 финала Олимп Кубка России, но даже в этой встрече у подопечных Кононова возникли проблемы. А до этого «Спартак» проиграл «Уфе» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1) в чемпионате России.

Также в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы команда уступила португальской «Браге» с общим счетом 1:3 и покинула еврокубки.

В матче против «Оренбурга», который и стал прощальным для Кононова, у «Спартака» получалось не все, но команда большую часть времени владела преимуществом и проводила опасные атаки, которые заканчивались ударами по воротам соперника.

Однако красно-белым не везло на стадии реализации, да и голкипер «Оренбурга» Андрей Климович провел фантастический матч, уверенно забирая мяч почти во всех ситуациях.

Первый гол был оформлен «в раздевалку». «Спартак» под конец первого тайма позволил себе немного расслабиться, к тому же поле из-за повреждения на 45-й минуте покинул Айртон, ненадолго оставив команду в меньшинстве. В итоге Андрей Малых умело воспользовался кратким замешательством красно-белых и протолкнул мяч в ворота Александра Максименко

Такое положение дел дезориентировало команду во второй половине встречи.

Соперники воспользовались растерянностью московской команды, и Джордже Деспотович на 63-й минуте игры забил второй мяч в ворота «Спартака».

Однако уже через две минуты красно-белые вернули интригу в эту встречу — Лоренсо Мельгарехо все же переиграл Климовича. Счет стал 2:1.

Это придало сил подопечным Кононова, да и красная карточка, которую получил тот же Малых, воодушевила команду. Оставшееся время москвичи владели игровым преимуществом, контролировали мяч, но вырвать хотя бы ничью так и не смогли. Оборона «Оренбурга» не позволила «Спартаку» довести дело до откровенно опасных ударов, а если футболисты и били по воротам, то голкипер справлялся.

После игры Кононов не явился на послематчевую пресс-конференцию. Сообщается, что журналисты прождали специалиста больше часа. При этом он также проигнорировал обязательное флэш-интервью.

А вот капитан команды Георгий Джикия с прессой пообщался. Не удивительно, что первый вопрос его ждал именно об отставке Кононова. Журналисты даже попытались выяснить у футболиста, намеренно ли команда действовала не лучшим образом, чтобы избавиться от главного тренера. Защитник ответил туманно:

«Не могу сказать, почему «Спартак» уступил в четвертой игре подряд. Такое случается, вот и все. Каждый футболист сражается и старается, но что-то не получается.

Мне было комфортно работать с Кононовым. «Сливали» ли мы его? Давайте другой вопрос».

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко , говоря об отставке специалиста, заявил, что тот все сделал правильно, потому что результаты команды оставляли желать лучшего.

«Я думаю, Кононов правильно поступил, что ушел. Ну как ему в таком состоянии и при таких результатах оставаться у руля «Спартака»? Ему бы пришлось еще сложнее в следующем матче, поэтому это правильно, что он подал в отставку. Я думал, завтра или послезавтра последует отставка, но это читалось. Сейчас интересно, кто возглавит команду, посмотрим, что будет дальше», — приводит его слова Sport24.

Давний болельщик московской команды — знаменитый теннисист Евгений Кафельников , который выступал против увольнения Карреры, — высказался в саркастическом стиле и заявил, что игра «Спартака» при Кононове якобы напоминала ему стиль команд Хосепа Гвардиолы, который в данный момент возглавляет «Манчестер Сити».

«Что будет дальше со «Спартаком»? Все зависит от владельца команды, что у него в голове, нужно у него спрашивать. Рад ли я, что ушел Кононов? Нет, конечно. Надо было дать ему доработать сезон, он строил команду. Игра была почти гвардиоловской. Кто должен сейчас возглавить «Спартак»? Олег Кононов», — издевательски заявил Кафельников.

Стоит отметить, что разговоры об отставке Кононова начали ходить еще с конца прошлого сезона.

Тогда в финальном туре чемпионата России «Спартак» сенсационно проиграл 0:2 тому же «Оренбургу», что придает всей ситуации еще больше ироничности. Из-за этого поражения команда потеряла четвертое место в Российской премьер-лиге, отдав его столичному ЦСКА , и опустилась на пятую строчку.

Такой расклад событий не позволил красно-белым напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы, и клубу пришлось участвовать в квалификационном раунде плей-офф. Там, как уже упоминалось, «Спартак» настигло поражение от «Браги» и вылет из еврокубков.