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Контракт на €3 млн: «Спартаку» нашли немца 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
«Спартаку» нашли немца
Фото: Reuters
Немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско может стать преемником Олега Кононова на посту главного тренера московского «Спартака». «Газета.Ru» рассказывает все о возможном наставнике красно-белых.
Увольнение Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака» получило большой резонанс, однако еще больше вопросов и разговоров возникает на тему того, кто заменит 55-летнего специалиста. Вероятным вариантом СМИ называют бывшего наставника гельзенкирхенского «Шальке-04» Доменико Тедеско, в одно время считавшегося одним из наиболее перспективных специалистов из чемпионата Германии.
Изначально на то, что руководство красно-белых рассматривает кандидатуру Тедеско, намекнул российский журналист Нобель Арустамян. В своих социальных сетях он написал, что новым тренером «Спартака» станет немец. Позднее «СЭ» опубликовал информацию о том, что москвичи рассматривают несколько кандидатур на замену Кононову, среди которых есть имя и Тедеско. Согласно данным источника, вариант с немецко-итальянским тренером предложил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Более того, как стало известно «Вести.Ру», определенные подвижки в переговорах между «Спартаком» и Тедеско уже есть. Экс-наставник «Шальке» якобы в ближайшее время намерен записаться на курсы русского языка ускоренного изучения. Помимо итальянского и немецкого языков тренер владеет английским.
Сведения о том, что Тедеско действительно является основным кандидатом на замену Кононову, подтверждает и ФАН. Источник отмечает, что зарплата тренера в «Спартаке» составит порядка €3 млн Красно-белые, по версии издания, официально объявят о назначении в течение двух недель, когда будет перерыв на международные матчи.
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в «Шальке», который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля. Под его руководством «королевские синие» заняли второе место в чемпионате Германии и напрямую вышли в групповую стадию Лиги чемпионов. Однако следующий сезон для «Шальке» выдался не таким продуктивным, и в марте 2019-го Тедеско был отправлен в отставку после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:7 в матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира.
Возможный новый наставник «Спартака» на профессиональном уровне тренировал еще один немецкий клуб — «Эрцгебирге». Тедеско стал главным тренером в тот момент, когда команда шла на последнем месте в турнирной таблице второго по силе чемпионата Германии. Сумев спастись от вылета, клуб из Ауэ планировал продолжить сотрудничество со специалистом, однако в тот момент Тедеско получил предложение от «Шальке».
Что касается футбольного образования Тедеско, то он никогда не был профессиональным игроком, некоторое время выступая за клуб из девятого дивизиона «Айхвальд». Именно там Тедеско и начал тренировать, работая с детьми младше девяти лет. В 2013-м специалист возглавил юношескую команду «Штутгарта», а спустя два года перешел на аналогичную команду в «Хоффенхайм», получив впоследствии повышение до тренера команды U19.
Тедеско является классическим представителем немецкой тренерской школы. В 2016 году он успешно закончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера, где получил наивысшую оценку — 1,0.
Возвращаясь к возможности перехода Тедеско в «Спартак», стоит подчеркнуть, что агент тренера Джованни Тотаро пока не комментирует информацию на эту тему.
Однако, учитывая ту активность, с которой специалиста сватают в стан красно-белых, на этот счет уже есть определенное мнение в футбольных кругах. Так, бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что связка Цорна и Тедеско в «Спартаке» может вывести команду из тяжелого кризиса.
«Поможет ли Тедеско «Спартаку» в трудной ситуации? Уверен в этом. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты. Знаю, что Доменико предпочитает атакующий стиль. Однако в Гельзенкирхене он не влиял на трансферную политику, подбор футболистов не слишком располагал к действиям первым номером, поэтому Тедеско сделал ставку на довольно оборонительную тактику. И она долгое время приносила успех», — отметил немец, подчеркнув, что Тедеско без сомнений можно считать экспертом в футболе.
Напомним, что «Спартак» остался без тренера 29 сентября. После поражения от «Оренбурга» в матче чемпионата России, ставшего уже четвертым подряд для красно-белых, Кононов был отправлен в отставку, не отработав в клубе и года.
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Футбол , Томас Цорн , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Кевин Кураньи , Маркус Вайнцирль , Спартак , Динамо , Газета.Ru , Вести.Ру
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