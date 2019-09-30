«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 30 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. В концовке первого тайма Скотт Мактоминай вывел манкунианцев вперед ударом из-за штрафной. Восстановить равенство на 58-й минуте смог Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовавший выход один на один. В оставшееся время соперники имели по несколько голевых моментов, но отличиться не смогли.

После семи туров в активе « Манчестер Юнайтед » девять очков, команда располагается на десятом месте в чемпионате. «Арсенал» набрал 12 баллов и находится на четвертой строчке.

В следующем туре МЮ 6 октября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Борнмут».