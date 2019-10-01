«Не люблю быть вторым номером»

Криштиану Роналду: «В последние годы наслаждаюсь наблюдением за собой вне футбола»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к футболу.

«Я по-прежнему люблю футбол. Мне нравится развлекать болельщиков и людей, которые любят Криштиану. Возраст не имеет значения, дело в психологии.

В последние пять лет я начал наслаждаться процессом наблюдения за собой вне футбола, так что кто знает, что произойдет в ближайший год или два?

Чтобы добиться то, что у меня есть в футболе, потребовалось много лет усердного труда, преданности и страсти. Вне футбола я пока не на таком уровне.