Ударившего омоновца болельщика «Зенита» осудили

Болельщик из Петербурга, нанесший удар сотруднику ОМОНа, получил год колонии

Суд вынес приговор в отношении Дениса Первачука, который устроил драку с сотрудником ОМОНа на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Болельщику придется провести год в колонии-поселении.

Инцидент произошел 3 августа в перерыве матча 4-го тура чемпионата России по футболу "Зенит — Краснодар". Болельщики столкнулись с сотрудниками ОМОНа, позднее видео происшествия появилось в Сети. В течение недели задержали троих участников драки, двоих из них арестовали. По данным следствия, обвиняемый Первачук нанес сотруднику ОМОНа не менее одного удара рукой в лицо.