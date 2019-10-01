Суд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о прекращении производства по делу в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси . Футболист обвинялся в мошенничестве и отмывании средств.

В ходе заседания судья Мария Тардон постановила прекратить производство по жалобе, представленной экс-сотрудником благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори.

По мнению судьи, жалоба включает в себя «изложение событий, основанное на журналистских новостях», сообщает AFP.

Как утверждает Реттори, деньги, которые должны были быть направлены на социальные акции, на самом деле перенаправлялись на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, что были заявлены данным фондом.

Бывший сотрудник фонда обвинил Месси в использовании благотворительного фонда для получения личных платежей, чтобы избежать уплаты налогов.