Дзюба рассказал о своём отношении к алкоголю

«Пиво вообще не люблю. И водку не люблю, и виски не люблю. Ну, выпью шампанское «Асти Мартини». Реально, у меня прямо отторжение к алкоголю. Ни разу в жизни не был пьяным, клянусь. Шампанское «Асти Мартини» — это да. И сангрия, в Испании подсел на неё. Но у нас в России просто нет сангрии нормальной. Водку пробовал один раз, грамм 20-30, я даже не смог. Меня прямо воротит от неё. Я — сладкоежка. Говорят, кто любит сладкое, не любит алкоголь», — заявил Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

Сангрия — это испанский прохладительный напиток. Чаще всего, готовится на основе красного вина с добавлением свежих фруктов, сахара и некоторого количества крепкого алкоголя.

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