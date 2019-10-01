Решена судьба друга Кокорина и Мамаева

Рассмотрение ходатайства проходило 1 октября выездной комиссией Клинцовского районного суда Брянской области на территории исправительной колонии №6.

«В ходатайстве отказано», — сообщил после заседания адвокат Николай Савостьянок.

Ранее СМИ сообщили, что, пребывая в СИЗО, Протасовицкий «заработал» три взыскания.

8 мая суд признал спортсменов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также детского тренера по футболу Александра Протасовицкого виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцев лишения свободы. Следователи выяснили, что рано утром 8 октября 2018 года спортсмены устроили драку с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком . Позже молодые люди оказались в кафе «Кофемания», где устроили потасовку с его посетителями. В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак . Очевидцы уверяют, что в обоих случаях спортсмены находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из исправительной колонии по УДО.