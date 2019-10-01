Черчесов, Карпин или иностранец: кто возглавит «Спартак»?

Увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака» вызвало огромный резонанс и породило массу разговоров о том, кто сменит белорусского специалиста, вопрос отставки которого был поднят уже довольно давно. «Газета.Ru» рассказывает о кандидатах на пост главного тренера красно-белых.

Олег Кононов уволен с поста главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Вне зависимости от клубных пристрастий, эта красно-белая мыльная опера порядком подзатянулась.

Было несколько моментов, когда белорусский специалист мог уйти не так драматично, однако теперь же он фактически покидает тонущий корабль — и уж точно не с гордо поднятой головой. В «Спартаке» сейчас плохо почти все. Отсутствие какой-либо игры, открытая конфронтация с фанатами, существенно снижающаяся заполняемость домашнего стадиона клуба. Но самое тяжелое — непонимание, как и куда идти дальше, какой вектор развития выбрать.

«Отставка — совершенно логичное окончание этой истории. Не пошло у Кононова в «Спартаке». Думаю, к такой ситуации в клубе готовились, скорее всего, с кем-то уже вели переговоры. Думаю, это будет кто-то из именитых зарубежных специалистов», — приводит слова легендарного спартаковца Евгения Ловчева «Советский спорт».

Что ж, «Спартак» уже приглашал тренеров из-за рубежа. Получилось только у одного — имя которого скандируют на каждом матче красно-белых. Массимо Каррера — единственный тренер-иностранец «Спартака», процент побед которого перевалил за отметку в 50. Ни Микаэль Лаудруп , ни Унаи Эмери, ни Мурат Якин, ни Невио Скала и даже ни Александр Старков выиграть больше половины матчей со «Спартаком» не сумели.

«Спартаку» нужен гладиатор, подобный Каррере. Человек, который разбудит в жилах футболистов красно-белую кровь, который вернет красно-белую армию фанатов в Тушино. Почему бы этим человек вновь не стать Каррере? Внутренняя кухня «Спартака» остается закрытой. Однако многочисленные приезды итальянца в Россию, безграничная любовь к нему со стороны ультрас и вроде как даже желание самого Массимо вернуться заставляют сильно призадуматься.

«Кто мог бы возглавить клуб? Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера, он не справится. А перед тем как поставить Карреру, нужно извиниться», — заявил в интервью «Чемпионат.com» легенда «Спартака» Валерий Рейнгольд

Однако проблема в том, что Карерру уволили при куда лучших результатах, чем у Кононова. Сейчас же команда даже при неплохом наборе игроков не играет совсем, Каррере придется очень тяжело. И в случае, если у него не получится сейчас, нет абсолютно никакой гарантии, что его не уберут вновь, теперь уже исключительно за результаты. Тогда раздрай достигнет совсем уж небывалых размеров.

Еще одним гладиатором, только уже российского розлива, может стать Валерий Карпин . Факторов «за» несколько: во-первых, он уже возглавлял «Спартак» и знает, как все устроено внутри клуба. Во-вторых, его любят фанаты, а одной из главных целей для Леонида Федуна , как было отмечено выше, является возвращение торсиды на трибуны. В-третьих, в СМИ после ухода Карпина из «Спартака» бесчисленное количество раз появлялась информация о его возвращении.

Но есть одно но, и оно очень веское! Карпин возглавляет «Ростов».

И, между прочим, возглавляет весьма успешно. Отпустят ли Валерия Георгиевича в случае предложения из Москвы? Захочет ли сам Карпин уходить из команды, которую так добросовестно выстраивал с помощниками? Навряд ли.

Одним из потенциальных вариантов для Федуна является приглашение Курбана Бердыева . Более того, в «посткарреровские» времена он был в шаге от подписания трудового соглашения со «Спартаком», однако в последний момент сделка не состоялось и случилось то, что фанаты клуба в дальнейшем назовут «эффектом пиджака».

В уровне профессионализма Бердыева не сомневается никто. Другой вопрос — нужно ли ему возглавлять команду именно сейчас, когда основной костяк был заточен под другого специалиста. В случае прихода Бердыева «Спартак» ждет очередная кадровая перестройка, и неизвестно, как именно она отразится на краткосрочном результате, если в клубе все-таки надеются побороться хоть за что-то в этом сезоне.

«Что касается Бердыева, то он прекрасный специалист. Но приходить в такую команду, как «Спартак», — другое дело, пусть даже он и достиг серьезных успехов с «Рубином». Одна-две осечки, и пойдет такой прессинг, все будут недовольны, будут искать виноватых. Снова пойдет не та атмосфера, которая должна сопутствовать игре команды, которая преследует серьезные цели и задачи. Думаю, что Бердыеву в «Спартаке» будет очень тяжело», — заявил шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов

Наиболее вероятным развитием событий является следующее: клуб до чемпионата Европы 2020 года возглавит бывший спартаковец. Кто им станет, пока не очень понятно. «Спартак» уже обжегся на приглашении Дмитрия Аленичева , на «багаже» которого Каррера, по словам россиянина, и взял долгожданное чемпионство.

Сам Шалимов в приглашение тренера-иностранца не верит.

«Что касается будущего, то здесь есть принципиальный момент — есть ли решение-2020 по лету. Если решение принято, то надо прожить определенный период, и до лета надо найти специалиста, который попытается выправить ситуацию в таких условиях, и если выправит, получит шанс остаться, пусть он и небольшой. Кого выберут, не знаю, но в иностранца не верю — с надеждой поработать до лета 7 месяцев классных специалистов не найти», — заявил бывший наставник «Краснодара».