Скандал на матче: журналистку призвали показать грудь

Фанаты итальянского футбольного клуба «Наполи» во время матча с «Брешиа» призвали 28-летнюю журналистку Дилетту Леотту, которая работала во время игры на бровке, показать грудь, сообщает РИА Новости. Девушка не оставила выкрики с трибун без внимания.

На опубликованной в Twitter записи видно, как Леотта, обладающая пышными формами, идёт по краю футбольного поля в компании двух молодых людей и одной девушки. При этом с трибун слышится дружное скандирование. Журналистка, улыбаясь, отреагировала на призыв жестом правой руки с опущенным вниз большим пальцем. Впрочем, секундой спустя девушка поприветствовала фанатов, помахав им рукой.

Napoli — Brescia. 29.09.2019

Napoli ultras to TV presenter @DilettaLeotta — "show us tits" pic.twitter.com/jkRwjF8LIx— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 1, 2019

Матч между «Наполи» и «Брешиа» состоялся в рамках итальянского чемпионата Серии А и завершился победой неаполитанцев со счётом 2:1. «Наполи» также успешно начал выступление в групповом этапе Лиги чемпионов: в первой игре со счётом 2:0 были повержены обладатели Кубка чемпионов прошлого сезона английский «Ливерпуль». На 2 октября запланирован матч с лидером бельгийского чемпионата — клубом «Генка».