Стало известно, какие каналы будут показывать ЧМ-2022

«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ ЧМ-2022

«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщила пресс-служба маркетингового агентства «Телеспорт», которое заключило соответствующий контракт с FIFA.

«Российское спортивное маркетинговое агентство «Телеспорт Груп» от имени «2 СПОРТ 2» (консорциум, в который входят «Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК — RNS) заключило с FIFA соглашение в отношении приобретения медиа прав на территорию России на события FIFA, проводимые в период с 2019 по 2022 гг., включая Чемпионат Мира по футболу 2022 в Катаре», — отмечается в сообщении «Телеспорта».

Российские телеканалы будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах на территории России.