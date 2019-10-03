​Стал известен состав ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

Стал известен состав ЦСКА на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

С первых минут на поле выйдут: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Шарлия, Марио Фернандес , Кучаев, Ахметов, Влашич, Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Лукас Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.

Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 19:55 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом туре ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «Эспаньол» разошёлся миром с «Ференцварошем» (1:1).