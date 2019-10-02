Канделаки объяснила, почему пропустит ТЭФИ ради футбола

Канделаки объяснила, почему променяла ТЭФИ на матч «Зенит» — «Бенфика»

Журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки заявила, что разочарована премией ТЭФИ, поэтому она осознанно её пропустит, чтобы посетить матч «Зенит» — «Бенфика».

Я совершенно осознанно улетаю из Москвы на матч «Зенит» — «Бенфика». Надеюсь, что премия ТЭФИ в таком формате, где решение принимают жюри, а у зрителей нет права голоса при выборе любимых программ, телевизионных шоу и ведущих, пройдёт в последний раз, — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Она считает, что нынешнее телевидение не отвечает на новые запросы аудитории. По её словам, доступность контента и множественность каналов его доставки размыли границы возрастной аудитории, расширив сферу интересов людей.