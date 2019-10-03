Штраф вслед за увольнением: новые беды Кононова

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей. Специалист по итогам своего последнего матча во главе красно-белых проигнорировал обязательные флэш-интервью и пресс-конференцию.

29 сентября стал последним днем для Олега Кононова во главе московского «Спартака». Теперь уже его бывшая команда проиграла на своем поле «Оренбургу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2, в результате чего проигрышная серия красно-белых в национальном первенстве достигла четырех игр подряд. После встречи с оренбуржцами 55-летний специалист принял решение подать в отставку, и его заявление об увольнении руководство клуба приняло.

«Руководство футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится на официальном сайте красно-белых, пресс-служба которых также подчеркнула, к матчу 12-го тура РПЛ против «Краснодара» команду будет готовить бывший ассистент Кононова Сергей Кузнецов, имеющий на данный момент статус исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

Примечательно, что об увольнении Кононова стало известно только после данного заявления. Причем опубликовано оно было практически через час после окончания матча с «Оренбурга». Все это время журналисты, прибывшие на «Открытие Арену», ожидали появление тренера в зале пресс-конференций, куда тот, согласно регламента Российского футбольного союза (РФС), был обязан явиться для дачи комментария по итогам игры. Однако это правило Кононов проигнорировал, также отказавшись дать обязательное флеш-интервью телевизионщикам. По данному факту Контрольно-дисциплинарный комитет РФС открыл дело против специалиста.

Как заявил глава комитета Артур Григорьянц , за неисполнение регламента соревнований Кононов будет обязан выплатить штраф.

«За флеш-интервью — 50 тысяч рублей штрафа лично тренеру, а за непоявление на пресс-конференции — штраф лично Кононову 50 тысяч. Итого Кононов оштрафован на 100 тысяч», — подытожил Григорьянц.

Стоит обратить внимание на то, что изначально, когда КДК только собирался включить вопрос о применении возможных санкций по отношению к Кононову, не исключал того, что наказание будет вынесено не лично специалисту, а «Спартаку». Впрочем, в клубе имели право переложить штраф именно на тренера.

Интересно также и то, что теоретически имеет возможность свое наказание оспорить, если сможет доказать, что подписал заявление об увольнении еще до того, как должен был отправиться на пресс-конференции, так как в таком случае он уже не имел никаких обязательств перед РФС и РПЛ. Однако данный исход практически исключен, особенно это касается флеш-интервью, куда тренеры Премьер-лиги отправляются сразу же, покидая поле по окончании матча. Впрочем, есть и другой вариант, при котором Кононов может избежать выплаты штрафа.

«Формально Кононов, который уже не является главным тренером «Спартака», может отказаться платить штраф, если он больше не планирует работать в футболе. Но, вернувшись в поле профессионального футбола, ему придется заплатить. РФС не может обязать клуб выплатить эти 100 тысяч, ведь штраф наложен на конкретного тренера», — заявил спортивный юрист Михаил Прокопец «Рейтингу букмекеров».

Сам Кононов после своей отставки не дал еще ни одного комментария. Футболисты «Спартака» во главе с капитаном команды Георгием Джикии отказались делиться подробностями того, что тренер произнес в раздевалке после игры.

Кстати, проигнорировал Кононов не только представителей СМИ, но и болельщиков «Спартака». После матча с «Оренбургом» специалист покинул стадион в сопровождении одного из членов клуба и, не произнеся ни слова в адрес фанатов, которые в свою очередь звали того на беседу, сел в автомобиль и уехал с территории арены.