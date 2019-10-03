Штраф вслед за увольнением: новые беды Кононова 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
3 2
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
1 1
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
5 1
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
2 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Борнмут
Борнмут
2 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
1 0
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 3
Шальке-04 Шальке-04
Майнц
Майнц
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Боруссия М Боруссия М
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
14:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
16:30
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
17:00
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
19:30
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Майнц Майнц
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

Штраф вслед за увольнением: новые беды Кононова 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Штраф вслед за увольнением: новые беды Кононова
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей. Специалист по итогам своего последнего матча во главе красно-белых проигнорировал обязательные флэш-интервью и пресс-конференцию.
29 сентября стал последним днем для Олега Кононова во главе московского «Спартака». Теперь уже его бывшая команда проиграла на своем поле «Оренбургу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2, в результате чего проигрышная серия красно-белых в национальном первенстве достигла четырех игр подряд. После встречи с оренбуржцами 55-летний специалист принял решение подать в отставку, и его заявление об увольнении руководство клуба приняло.
«Руководство футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится на официальном сайте красно-белых, пресс-служба которых также подчеркнула, к матчу 12-го тура РПЛ против «Краснодара» команду будет готовить бывший ассистент Кононова Сергей Кузнецов, имеющий на данный момент статус исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».
Примечательно, что об увольнении Кононова стало известно только после данного заявления. Причем опубликовано оно было практически через час после окончания матча с «Оренбурга». Все это время журналисты, прибывшие на «Открытие Арену», ожидали появление тренера в зале пресс-конференций, куда тот, согласно регламента Российского футбольного союза (РФС), был обязан явиться для дачи комментария по итогам игры. Однако это правило Кононов проигнорировал, также отказавшись дать обязательное флеш-интервью телевизионщикам. По данному факту Контрольно-дисциплинарный комитет РФС открыл дело против специалиста.
Как заявил глава комитета Артур Григорьянц, за неисполнение регламента соревнований Кононов будет обязан выплатить штраф.
«За флеш-интервью — 50 тысяч рублей штрафа лично тренеру, а за непоявление на пресс-конференции — штраф лично Кононову 50 тысяч. Итого Кононов оштрафован на 100 тысяч», — подытожил Григорьянц.
Стоит обратить внимание на то, что изначально, когда КДК только собирался включить вопрос о применении возможных санкций по отношению к Кононову, не исключал того, что наказание будет вынесено не лично специалисту, а «Спартаку». Впрочем, в клубе имели право переложить штраф именно на тренера.
Интересно также и то, что теоретически имеет возможность свое наказание оспорить, если сможет доказать, что подписал заявление об увольнении еще до того, как должен был отправиться на пресс-конференции, так как в таком случае он уже не имел никаких обязательств перед РФС и РПЛ. Однако данный исход практически исключен, особенно это касается флеш-интервью, куда тренеры Премьер-лиги отправляются сразу же, покидая поле по окончании матча. Впрочем, есть и другой вариант, при котором Кононов может избежать выплаты штрафа.
«Формально Кононов, который уже не является главным тренером «Спартака», может отказаться платить штраф, если он больше не планирует работать в футболе. Но, вернувшись в поле профессионального футбола, ему придется заплатить. РФС не может обязать клуб выплатить эти 100 тысяч, ведь штраф наложен на конкретного тренера», — заявил спортивный юрист Михаил Прокопец «Рейтингу букмекеров».
Сам Кононов после своей отставки не дал еще ни одного комментария. Футболисты «Спартака» во главе с капитаном команды Георгием Джикии отказались делиться подробностями того, что тренер произнес в раздевалке после игры.
Кстати, проигнорировал Кононов не только представителей СМИ, но и болельщиков «Спартака». После матча с «Оренбургом» специалист покинул стадион в сопровождении одного из членов клуба и, не произнеся ни слова в адрес фанатов, которые в свою очередь звали того на беседу, сел в автомобиль и уехал с территории арены.
Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы сезона-2018/19, а также вылетели из Кубка России на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии екатеринбургскому «Уралу», а в Премьер-лиги финишировали на пятой строчке. В текущем сезоне «Спартак» располагается на девятом месте российского первенства, имея в своем активе лишь 14 очков и четыре победы в 11-и встречах. Также москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, выбыв в раунде квалификационного плей-офф, а в Кубке России дошли до 1/8 финала.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"Кардифф" оспорит решение ФИФА о выплате €6 млн за погибшего Салу "Кардифф" оспорит решение ФИФА о выплате €6 млн за погибшего Салу Смолов получит миллионы рублей за разбитую им иномарку Смолов получит миллионы рублей за разбитую им иномарку Доменико Тедеско может возглавить "Спартак" Доменико Тедеско может возглавить "Спартак"
Комментарии1
Футбол , Артур Григорьянц , Сергей Кузнецов , Михаил Прокопец , Олег Кононов , Спартак , РФС , ФК "Урал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова снялась с турнира в Линце
Шарапова снялась с турнира в Линце
Дзюба сравнялся с Аршавиным в бомбардирском рейтинге
Дзюба сравнялся с Аршавиным в бомбардирском рейтинге
Месси хочет видеть в «Барселоне» партнера по сборной
Месси хочет видеть в «Барселоне» партнера по сборной
Дзюба рассказал о травме Малкома
Дзюба рассказал о травме Малкома
Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»
Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение