Дзюба отшутился на вопрос о восстановлении Малкома

Игрок, который этим летом был куплен у каталонской "Барселоны", получил серьезную травму. Сообщалось, что он должен вернуться на поле в октябре.

"Малкома я каждый день вижу. И наяву, и потом во сне еще вижу. Он восстанавливается. Но лучше задать этот вопрос врачам и тренерскому штабу.

Вижу ли динамику его восстановления? Каждый день вижу! Вы не представляете: я стою и смотрю за его динамикой все время! Я не физиотерапевт. Так что я сфокусирован на команде. Я его вижу, мы здороваемся, перекидываемся фразами. Но он не тренируется с командой. Это все, что я могу сказать, дальше спрашивайте у других. Это тайна. Тайна, покрытая мраком. Мы все надеемся, что он скоро выйдет на поле. У него очень неприятная травма", — заявил Дзюба.

Ранее сообщалось, что стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.