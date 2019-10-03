ЦСКА второй раз подряд проиграл в Лиге Европы

ЦСКА дома уступил «Эспаньолу»

Московский ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2.

Как сообщает «Лента.ру», это поражение стало для армейцев вторым подряд в Лиге Европы. В матче первого тура группового этапа ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:5.

После двух туров «Лудогорец» лидирует в группе H, ЦСКА располагается на последнем, четвертом месте с нулем очков.

Следующий матч в Лиги Европы ЦСКА проведет 24 октября в Москве. Команда встретится с венгерским «Ференцварошом».