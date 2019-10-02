Канделаки высказалась о сексе с футболистом

Канделаки прокомментировала отношения с украинским футболистом

Артём Милевский рассказал о своих отношениях с телеведущей в интервью для блога «Красава». Спортсмен уточнил, что у него была интимная близость с журналисткой «во времена, когда он был молод и свеж».

Канделаки в ответ на вопрос, правду ли говорил Милевский, отметила, что у нее было много увлечений в России и в Грузии, подчеркнув, что второй раз находится замужем.

«Из тех 10 лет, что мы с Василием (Бровко — супруг Канделаки — прим. ред.) вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились… Я живая женщина», — заявила телеведущая.

Журналистка отметила, что не видит никакой проблемы в том, что на протяжении 43 лет жизни имела отношения с разными мужчинами.