Канделаки высказалась о сексе с футболистом

Телеведущая Тина Канделаки в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала слова белорусско-украинско футболиста Артёма Милевского о том, что у него был секс с журналисткой. Канделаки заявила, что подобные разговоры всегда вызывают у неё улыбку.
Артём Милевский рассказал о своих отношениях с телеведущей в интервью для блога «Красава». Спортсмен уточнил, что у него была интимная близость с журналисткой «во времена, когда он был молод и свеж».
Канделаки в ответ на вопрос, правду ли говорил Милевский, отметила, что у нее было много увлечений в России и в Грузии, подчеркнув, что второй раз находится замужем.
«Из тех 10 лет, что мы с Василием (Бровко — супруг Канделаки — прим. ред.) вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились… Я живая женщина», — заявила телеведущая.
Журналистка отметила, что не видит никакой проблемы в том, что на протяжении 43 лет жизни имела отношения с разными мужчинами.
«Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, — что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать», — язвительно высказалась Канделаки.