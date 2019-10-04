В «Реале» рассказали о состоянии здоровья Куртуа

Мадридский «Реал» опубликовал заявиление о состоянии здоровья основного вратаря команды Тибо Куртуа, который не сумел доиграть до конца матч второго тура Лиги чемпионов с «Брюгге».

«В связи с появившейся информацией о нашем футболисте Тибо Куртуа, клуб заявляет следующее:

1. Нашему игроку никогда не ставили диагноз, описываемый в СМИ. Соответственно, информация о нём является неправдой.

2. У Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не сумел доиграть матч с «Брюгге».

3. В настоящее время игрок получает медицинскую помощь, его организм хорошо на неё реагирует», — гласит заявление на официальном сайте «Реала».

Куртуа был заменён в перерыве матча с «Брюгге». К тоу времени бельгиец пропустил два мяча.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Начо получил травму колена.