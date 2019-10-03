У экс— игрока «Зенита» угнали машину

У бывшего игрока «Зенита» угнали машину

Экс-форвард «Зенита» Максим Астафьев лишился своего автомобиля Toyota RAV4, который был припаркован во дворе его дома, сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошёл 2 октября в одном из дворов на Варшавской улице в Московском районе Санкт-Петербурга. По данным телеканала, придомовая территория, где было совершено преступление, оборудована видеонаблюдением, однако автомобиль был припаркован в «слепой зоне», поэтому угонщики на запись не попали.

По данным «Фонтанки», Астафьев рассказал полицейским, что его машину украли днём, когда он оставил автомобиль во дворе всего на 40 минут. Автор статьи подчёркивает, что согласно информации неназванного источника, футболист страховал RAV4 по КАСКО, но потерял полис, а страховую компанию не помнит.

Toyota спортсмена — 2018 года выпуска. Её стоимость Астафьев оценил в 1,6 млн рублей. Правоохранители завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.