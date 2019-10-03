Президент «Ростова» высказался об уходе Карпина

Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина в «Спартак»

«Как я ранее говорил, Карпин — главный тренер «Ростова». Но в футболе всё очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут — неблагодарное дело», — цитирует Арутюнянца «Чемпионат».

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова , который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.