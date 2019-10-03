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Себальос забил первый гол за «Арсенал»
Sports.ru
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос отметился голом в матче против «Стандарда» (4:0, второй тайм) во 2-м туре Лиги Европы.
Это первый гол 23-летнего испанца в составе лондонского клуба.
Себальос арендован «Арсеналом» у
«Реала»
до конца сезона.
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