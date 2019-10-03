Себальос забил первый гол за «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос отметился голом в матче против «Стандарда» (4:0, второй тайм) во 2-м туре Лиги Европы.

Это первый гол 23-летнего испанца в составе лондонского клуба.