«Краснодар» дома проиграл «Хетафе» в Лиге Европы

Футбольный клуб «Краснодар» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы проиграл на своём поле испанскому «Хетафе» — 1:2 (0:1).

Победу гостям принёс дубль нападающего Анхеля Родригеса , отличившегося на 36-й и 61-й минутах.

У хозяев ответный мяч на 69-й минуте забил Ари, вышедший на замену после перерыва.

На 81-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник «Хетафе» Давид Тимор , однако «быки» не смогли использовать численное преимущество.

В другом матче группы С Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» и швейцарский «Базель» сыграли вничью — 2:2.

Таким образом, «Хетафе» с шестью очками стал единоличным лидером группы после двух туров. У «Базеля» 4 очка, у «Трабзонспора» — 1. «Краснодар» не набрал ни одного очка и замыкает турнирную таблицу группы С.