Англичанин принял ислам из-за Салаха

Англичанин принял ислам из-за футболиста Салаха

Британский фанат принял ислам из-за полузащитника "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха

Болельщик "Ноттингем Форест" Бен Бёрд в своем интервью для The Guardian рассказал о причинах таких перемен в своей жизни.

"Я прошел путь от ненависти к исламу до его принятия. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Будучи студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном, настроенные против представителей этой религии. Тогда я относился к мусульманам как к отстающим во всем людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить господство", — сказал Бёрд.

По словам болельщика, именно Салах и его образ жизни вдохновили его на принятие ислама.

"Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое — не то, что обычно подают в СМИ. Я новичок в исламе и все еще учусь. Это тяжело. Твой образ жизни меняется. Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином, потому что я сам не особо изменился. Мне просто кажется, что мое сердце стало лучше", — подчеркнул он.

Ранее была объявлена команда недели Лиги чемпионов, в которую попал полузащитник "Ливерпуля" Салах.