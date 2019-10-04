Мамаев рассказал, как его приняли в «Ростове»

Все супер: как Мамаева приняли в «Ростове»

Год назад на тот момент полузащитник «Краснодара» вместе с другом и коллегой из петербургского «Зенита» Александром Кокориным избил в Москве директора НАМИ, чиновника Минпромторга и водителя журналистки Первого канала и был помещен в СИЗО . Позже суд приговорил его к 17 месяцам в колонии, а в сентябре — условно-досрочно освободил.

«Краснодар» после этого расторг контракт с Мамаевым. 28 сентября футболист подписал соглашение с «Ростовом». Сегодня игрок провел первую тренировку в общей группе.

«Приняли как дома», — рассказал он пресс-службе команды.

Мамаев отметил, что не испытывает проблем с адаптацией, так как давно знаком со многими футболистами клуба. Свои впечатления от тренировок по индивидуальной программе он назвал отличными, а сами тренировки довольно интенсивными.