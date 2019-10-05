Футболистов обвинили в изнасиловании девушки

Игроки бельгийского клуба "Эспойр Майнройс" были обвинены в изнасиловании девушки, сообщает The Sun.

В Сети появилась видеозапись, на которой в клубной столовой в присутствии футболистов по полу ползала голая девушка. После этого она начала заниматься сексом с одним из игроков в клубной раздевалке.

Отмечается, что семья девушки подала иск против футболистов. По словам матери потерпевшей, ее дочь находилась под воздействием каких-то веществ.

Руководство клуба приняло решение отстранить одного из футболистов на месяц. Его одноклубник был переведен в дубль. В команде заявили, что намерены разобраться во всей этой истории.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб федерации США по плаванию обвинили в домогательствах.