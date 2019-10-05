Футболистов обвинили в изнасиловании девушки 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Эвертон Эвертон
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

Футболистов обвинили в изнасиловании девушки 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Футболистов обвинили в изнасиловании девушки
Фото: РИА Новости
Игроки бельгийского клуба "Эспойр Майнройс" были обвинены в изнасиловании девушки, сообщает The Sun.
В Сети появилась видеозапись, на которой в клубной столовой в присутствии футболистов по полу ползала голая девушка. После этого она начала заниматься сексом с одним из игроков в клубной раздевалке.
Отмечается, что семья девушки подала иск против футболистов. По словам матери потерпевшей, ее дочь находилась под воздействием каких-то веществ.
Руководство клуба приняло решение отстранить одного из футболистов на месяц. Его одноклубник был переведен в дубль. В команде заявили, что намерены разобраться во всей этой истории.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб федерации США по плаванию обвинили в домогательствах.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" в матче чемпионата Нидерландов "Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" в матче чемпионата Нидерландов "Динамо" отправило Хохлова в отставку "Динамо" отправило Хохлова в отставку Дебютный гол Азара помог "Реалу" переиграть "Гранаду" Дебютный гол Азара помог "Реалу" переиграть "Гранаду"
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при
Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при
«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
Тео Эрнандес забил первый гол за «Милан»
Тео Эрнандес забил первый гол за «Милан»
«Реал» отправил в ворота «Гранады» четыре мяча
«Реал» отправил в ворота «Гранады» четыре мяча
​Головин получил красную карточку
​Головин получил красную карточку
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение